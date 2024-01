Anche Vivere Vado aderisce all’appello per la pace: “Nel mondo conflitti sanguinosi”

Vado Ligure. Anche Vivere Vado nei giorni scorsi ha aderito all’appello della Rete Mamme da Nord a Sud pubblicato in occasione della giornata mondiale per la pace e rivolto al Governo e al Parlamento Italiano per chiedere la pace, in questo inizio 2024 che vede ancora nel mondo intero conflitti sanguinosi.

“Ricordiamo – dicono dall’associazione – che anche Vado Ligure è stata raccontata nel recente volume collettaneo sulle lotte delle “Mamme ribelli” a cura di Linda Maggiori – un libro che dà voce alle donne, ma non solo, che da anni fanno parte della Rete delle Mamme da Nord a Sud e racconta le loro lotte contro l’inquinamento dei territori e il saccheggio ambientale, per la salute dei loro figli e dei figli di tutti”.

» leggi tutto su www.ivg.it