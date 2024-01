Auto elettriche, boom a Genova: nel 2023 immatricolazioni quasi raddoppiate

Genova. Cresce il numero delle auto elettriche in circolazione a Genova, quasi raddoppiato dal 2022 al 2023. Ad attestarlo è il Portale dell’Automobilista, che registra i dati delle immatricolazioni anno per anno e mese per mese.

Stando ai dati raccolti, le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute del 44,90% nel capoluogo ligure: nel 2022 sono state l’1,75% del totale, mentre nel 2023 le auto elettriche sono state il 2,77% del totale. Osservando i dati nel dettaglio, a dicembre 2023 le nuove vetture green immatricolate erano 284 su un totale di 10.262 circolanti, contro le 196 del 2022. Anno, però, in cui erano in numero superiore.

