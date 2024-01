Avvicinano un ragazzo con una scusa, poi gli puntano un coltello alla gola per rapinarlo: la polizia arresta due uomini

Savona. Nell’ambito della costante intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, attuata dal Questore di Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini di destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP del Tribunale di Savona – per reato di rapina aggravata in concorso.

La rapina risale all’ottobre scorso, quando i due uomini, dopo aver avvicinato un ragazzo con una scusa, l’hanno spintonato e minacciandolo con un coltello puntato alla gola, lo hanno rapinato di portafogli, cellulare e chiavi di casa. Immediatamente dopo si sono dileguati e per evitare il riconoscimento si sono scambiati velocemente anche gli abiti.

