George Puscas potrebbe restare in Liguria ma spostarsi di circa 100 chilometri da Genova. L’attaccante potrebbe finire allo Spezia allenato dal tecnico Luca D’Angelo ai tempi del Pisa (22 presenze e 8 gol). Occhio però anche a Bari e Parma che però sembrano essere un po’ distaccate.

Il calciatore quest’anno in rossoblu non è riuscito ad esprimersi al meglio finendo nelle ultime gare mai utilizzato da Gilardino. Ieri a Bologna è andato in tribuna causa virus influenzale.

