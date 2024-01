Calcio. L’esito del SONDAGGIO: effetto Buttu batte mercato Cairese, Loano a metà, Millesimo boom di consensi e Albissole in pole

Sono 204 gli appassionati e addetti ai lavori che hanno risposto al sondaggio lanciato in occasione della fine dei gironi di andata. Il numero preciso di partecipanti per ciascun campionato varia dato che qualcuno ha deciso di esprimersi solo sul campionato di competenza mentre altri, per scaramanzia, hanno preferito sbilanciarsi solo sugli altri campionati. Si è chiesto di indicare la squadra vincitrice a fine anno, scegliendo tra le formazioni nel giro di 6 punti rispetto alla vetta a cui è stata aggiunta l’opzione “altro” per chi pensa a possibili sorprese.

Tutte le squadre che hanno chiuso al primo posto sono date per favorite per il successo finale per almeno la metà dei votanti. Con delle differenze, si va dal 50% preciso della San Francesco Loano (Promozione) al plesbiscito conquistato dal Millesimo (Prima Categoria “A”). In generale, è anche opportuno tenere conto di un “elettorato” prettamente savonese essendo la nostra testata radicata nella provincia di Savona.

