Camogli: festa della Befana a San Rocco con “La piazza nel mare”

Da Annalisa Mortola

Festa della Befana a San Rocco di Camogli organizzata dall’Associazione La Piazza Nel Mare con i Volontari del Soccorso Alpino Sezione Tigullio, che hanno lasciato a bocca aperta i bambini. Una perfetta Befana calata dai tetti ha portato a tutti dolcetti, agrumi e frutta secca come si faceva “una volta”. La merenda a base di latte è stata apprezzata da bimbi, genitori e nonni, tornati indietro al tempo in cui tutto era semplice come appunto un bicchiere di latte. Il cantastorie ha inoltre creato un’atmosfera da favola con musica e racconti. Ringraziamo prima di tutto i bambini e le famiglie presenti, il CNSAS Sezione Tigullio, il cantastorie Franco Picetti e l’Assessore del Comune di Camogli Cristina Gambazza. Grazie inoltre agli sponsor generosi e pronti a sostenere iniziative come queste.

#lapiazzanelmare #festadellabefana #soccorsoalpino #sanroccodicamogli #associazione #ilmercatinodelmontediportofino #comunedicamogli

