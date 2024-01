Cantiere piazza Diaz a Savona, Orsi: “Recinzione distrutta. Se qualcuno si fa male il ritardo è l’ultimo dei problemi”

Savona. “La recinzione del cantiere in piazza Diaz è distrutta, questa area è pericolosa e va messa immediatamente in sicurezza“. Lo dice il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi in merito al ai lavori di restyling della piazza antistante al teatro Chiabrera.

Nel mirino, ancora una volta, i ritardi: “Abbiamo segnalato in più occasioni che il cantiere in centro città è abbandonato da settimane. I lavori sembrano essere fermi, ma comunque c’è l’obbligo di vigilanza e di presidio da parte della dittà come previsto nel contratto, che, però, viene evidentemente disatteso considerando che nessuno in cantiere sta ripristinando la zona”.

» leggi tutto su www.ivg.it