Chiude il Negrao, fine di una storia che durava da mezzo secolo

Ogni secrétaire, e chi non ne hai avuto uno o non l’ha mai visto nella sua vita, è il ripostiglio dove riponiamo le memorie più lontane perché siano meglio custodite. Poi, ogni tanto, magari solo per nettare con il piumino, a se setemo davanti allo scrittoio che è così ricco di ripiani più o meno occultati alla vista altrui, e ci mettiamo ad esplorarne il contenuto. In questo modo ci tornano davanti agli occhi cose che ci erano sfuggite dalla mente perché da troppo dimenticate. Quei cassetti, quando li apriamo, spuntano fuori scenari dimenticati ma che poi è sufficiente uno sguardo perché tornino ad affascinarci: come una volta, come sempre. E’ notizia di questi giorni la chiusura dell’osteria “Al Negrao”, circostanza che mi ha aperto uno dei cassetti più riposti. Lì conservo la memoria di non so quanti lunedì dell’angelo quando, siccome c’erano ancora le mezze stagioni e perciò non pioveva mai o quasi, la famiglia intera, nonni compresi, emigrava sulle alture.

Una delle mete preferite era proprio il Negrao dove mi hanno imparato (sì, proprio così) a mangiare la mesciüa. Oggi Negrao, che nacque nel 1950 grazie all’intuizione dei coniugi Nella e Firmino Calzetta, mi farebbe pensare a un Negroni, ma allora mi faceva un po’ paura perché mi rimandava alle avventure dei pirati negrieri delle cui storie ero lettore avido e ghiotto. Invece, il nome ha un’origine molto più pacifica volendo solo dire che il locale era sorto ai piedi dei tornanti che menano alla Foce in un’area dove si coltivavano le olive nere, quelle tanto buone ma così sugose che ti macchiano le labbra fino a che non le ripulisce un tozzo di pane intinto nella mortadella. Non a caso l’emblema della casa sono due grosse mole di arenaria con cui si macinava, che quando le vedi ti chiedi come facessero a farle così perfette, senza una sbavatura senza un’imperfezione e pensare che non avevano ancora inventato il Nero & Decker.

