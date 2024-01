Comiti: “Carenza farmaci, dispositivi infermieristici per ospedali e assistenza domiciliare, Asl 5 intervenga”

“Durante questo periodo molti lavoratori ed utenti ci hanno segnalato pesanti carenze di farmaci, dispostivi infermieristici, cateteri per i nostri ospedali e per l’assistenza domiciliare, una situazione di emergenza che si va ad aggiungere a quella dei pronto soccorso ancora congestionati; la Asl5 intervenga subito.” Così Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina, che continua: “una situazione intollerabile che deve finire e che, ancora una volta, da il segno della condizione della nostra sanità pubblica. Sul fronte della distribuzione dei farmaci e dispositivi, servizio svolto dalla ditta Rekeep, il personale non è sufficiente e non si possono fare ore di straordinario a causa delle condizioni dell’appalto con Asl5; inoltre i lavoratori operano in situazioni di sicurezza precaria. Chiediamo alla Asl5 di prendere provvedimenti al più presto per contrastare questa ennesima emergenza che incide negativamente sul diritto alla cura dei pazienti e sulle condizioni di lavoro del personale.”