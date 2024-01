“#comprasottocasa”, prosegue con i saldi la campagna di sensibilizzazione all’acquisto nei negozi di quartiere

Liguria. Dopo aver preso il via con le festività natalizie, la campagna di sensibilizzazione all’acquisto nei negozi di quartiere, #comprasottocasa, prosegue in Liguria anche con i saldi.

Un’iniziativa nata nel 2020 come risposta al primo Natale di pandemia e come sostegno ai produttori locali in un momento eccezionale, l’iniziativa – promossa dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato (Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna) e sostenuta da Regione Liguria – è stata rilanciata e via via rinforzata, puntando sulle tante peculiarità degli acquisti nei negozi di vicinato, dall’importanza del fattore umano alla sostenibilità ambientale e sociale.

» leggi tutto su www.ivg.it