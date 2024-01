Dalla sopraelevata all’Acquasola passando per San Lorenzo: la “fuga d’amore” della coppia di cinghial

Genova. Continuano gli avvistamenti di cinghiali nel centro città. Dopo l’avviso della loro presenza in sopraelevata, arrivata venerdì mattina, il giorno dell’Epifania la polizia locale ha segnalato che due ungulati stavano camminando in viale IV Novembre, tra il tribunale e il parco dell’Acquasola, direttamente in strada.

I cinghiali sono stati visti in mattinata anche in zona via XX Settembre e largo XII Ottobre, e si sono poi diretti verso l’Acquasola appunto. Sono monitorati da una pattuglia della polizia locale, che li sta tallonando anche per prevenire incidenti.

