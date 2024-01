Genova. La Procura di Genova ha chiuso le indagini sull’omicidio di Alessio Grana, ucciso a coltellate lo scorso agosto a Santa Margherita da Sergio Frisinghelli, giardiniere e suo vicino di casa.

Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà contesta l’omicidio volontario, e ha riconosciuto per Frisinghelli una serie di attenuanti. L’uomo potrà dunque fare richiesta per il rito abbreviato, beneficiando di uno sconto di pena nel caso in cui venisse accordato.

