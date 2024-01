Genova. Grave incidente sabato mattina in via De Gaspari, in Albaro, dove una donna di 70 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 nei pressi di un attraversamento pedonale, ma non è ancora chiaro se la donna si trovasse effettivamente sulle strisce al momento dell’impatto. Nell’urto infatti è stata sbalzata in avanti di diversi metri, procurandosi gravi ferite.

