Epifania calcistica giovanile in casa Ligorna, per la leva 2012

Genova. Il Ligorna ha organizzato, davanti ad un folto pubblico, che ha applaudito ed incitato tutti i partecipanti, una impeccabile kermesse calcistica giovanile per la leva 2012, denominata ‘Torneo della Befana Bianco Azzurra’, che ha visto la partecipazione di dieci squadre, suddivise in due gironi da cinque compagini cadauno, che si sono, sportivamente, date battaglia in gare di solo andata.

Il girone A ha visto scendere in campo: Borgoratti, Ligorna Azzurri, Ligorna Bianchi, Sori Granata, Moconesi, mentre nel girone B sono state inserite Sant’Eusebio, Sori Azzurri, Ligorna Gialli, Città di Cogoleto, Celle Varazze.

