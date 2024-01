Genoa al giro di boa: Gilardino promosso, Grifone bestia nera delle grandi

Fino al goal di De Silvestri i titoli pronti ad essere sfornati sarebbero stati esaltanti. Il goal dell’ 1 a 1 finale giunto quasi sul gong ha chiaramente fatto ripensare ai tanti punti persi nei finali di gara. Quasi una decina. Vedendo però il bicchiere mezzo pieno ciò significa il Genoa in quasi tutte le partite ha dimostrato di poter strappare almeno un punto.

Gilardino è stato criticato per alcuni cambi discutibili e per un gioco a tratti troppo difensivo. In generale, però, l’operato dell’allenatore è più che positivo. Anche tenuto conto di un mercato che non lo ha particolarmente aiutato.

