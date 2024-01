Lavagna. Grave infortunio venerdì a Lavagna per un uomo di 60 anni che stava utilizzando una sega circolare nel suo terreno.

Maneggiando l’attrezzo, il sessantenne ha finito per tagliarsi e amputarsi quattro dita di una mano. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in località Santa Giulia, e sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Verde di Chiavari e l’elisoccorso di Genova per accompagnarlo in ospedale.

