Incidente a Rivarolo, gravissime le condizioni del 63enne travolto in via Linneo

Genova. Restano gravissime le condizioni dell’uomo che venerdì pomeriggio è stato travolto da un’auto in via Linneo, a Rivarolo, mentre attraversava la strada.

L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Martino, in coma profondo e sotto ventilazione, e la prognosi è riservata. L’uomo, 63 anni, è stato investito all’altezza dell’attraversamento pedonale di fronte alla scuola. Soccorso dai mezzi del 118, è apparso subito in condizioni critiche: intubato, è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

