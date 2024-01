La sfida interna con la capolista San Giovanni Valdarno apre il 2024 della Cestistica

La Cestistica inaugura il 2024 con la sfida alla capolista San Giovanni Valdarno, che verrà ospitata al PalaMariotti domenica 7 gennaio alle ore 18. Le bianconere cercheranno di interrompere la serie negativa che va avanti da due partite, anche per evitare di rimanere immischiate nelle zone pericolose della classifica, mentre le toscane vorranno proseguire nel loro percorso in testa al campionato della A2 femminile di basket, Girone A. Un match dunque complicato per le ragazze di coach Corsolini, che però hanno dimostrato in stagione di sapersela giocare quasi alla pari contro le corazzate del girone A. Quella con la Polisportiva Galli sarà l’ultima gara d’andata, la domenica successiva comincerà il ritorno con la seconda partita consecutiva casalinga per la Cestistica. La direzione di gara è stata affidata ad Andrea Bernassola e Gianluca Cassiano, entrambi di Roma.

