Lavagna: aggressione notturna a Cavi, 45enne finisce in ospedale

Ancora un’aggressione notturna nel levante ligure. Questa volta è accaduto in via Cigno a Cavi di Lavagna dove un uomo di 45 anni è stato picchiato a sangue da un gruppo di giovani fuori da una discoteca. Erano le 4.30 circa della scorsa notte. L’uomo è stato soccorso dai volontari della Croce Verde di Sestri Levante e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dove è stato ricoverato per accertamenti. I carabinieri stanno indagando per capire gli autori e i motivi dell’aggressione; al momento hanno effettuato diversi interrogatori.

» leggi tutto su www.levantenews.it