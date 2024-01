Lavagna: la Befana quest’anno arriva in piazza Ravenna

In una città di mare come Lavagna non può che “sorgere dalle acque” la Befana il giorno dell’Epifania. Non farà risplendere al sole le sue scultoree forme, magari nascoste sotto agli abiti variopinti, ma questo non è ciò che conta nella giornata di oggi. Emozioni del palato e del cuore sono le regine della festa. E quelle non sono mancate. Ad organizzare l’iniziativa dedicata ai più piccoli la Ludobiblioteca Libringioco, in collaborazione con i volontari di Arciragazzi Tigullio Aps, Cicagna Centro Storico e il patrocinio del comune. Causa tempo incerto l’evento si è svolto non sul lungomare Labonia, come previsto, ma negli spazi concessi dalla Ludoteca, in piazza Ravenna.

Qui bambine e bambini hanno aspettato la Befana a suon di musica selezionata dai d-jay Dany e Roby di Arciragazzi. Intanto è iniziata la pesca di beneficenza, il cui esito andrà ad implementare attività sui diritti dei bambini portate avanti da Arciragazzi nelle scuole. All’attività di disegno libero è seguito un laboratorio e giochi guidati a cura dei volontari. Un ballo tutti insieme, con mamme e papà, nonni e zii, ha concluso le attività e segnato l’ultima parte dell’attesa collettiva dell’arrivo della Befana.

