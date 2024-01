Le urla disperate dopo i colpi alla testa, il coraggio dei vicini e l’arrivo dei carabinieri: così si è salvata la donna aggredita a Pietra

Pietra Ligure. Andava avanti dal 2020, la condotta ossessiva dell’ex marito che non ha mai accettato la fine della relazione con l’ex moglie. All’epoca i due coniugi dimoravano nel comune di Caltanissetta e la donna era stata costretta a denunciare il marito che, con condotte reiterate, aveva iniziato a minacciarla e molestarla, arrivando anche ad aggredirla fisicamente.

Nell’estremo tentativo di riallacciare i rapporti con la ex moglie nel frattempo tornata a Pietra Ligure, nel dicembre scorso l’indagato, partendo dalla Sicilia, si era presentato a casa della donna che, per aiutarlo visto che non sapeva dove andare, aveva deciso di trasferirsi per qualche giorno da un’amica per lasciare casa sua all’ex.

