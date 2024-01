Liguria: c’erano una volta i proverbi. Viaggio nel cinismo genovese, passando per Chiavari e Portofino

Oggi non vanno più di moda e pian piano, della maggior parte di essi, si sta perdendo la memoria. C’era tuttavia un tempo non troppo lontano in cui i “proverbi” erano ricorrenti nelle conversazioni informali, soprattutto vernacolari, e avevano lo scopo di “illuminare” una circostanza attraverso un inciso di valore generale per lo più sui grandi temi del denaro, dell’amore, della famiglia e del vino, quando non scioglievano dubbi pratici attingendo all’esperienza passata di contadini, marinai e contadini. Numerosi sono i proverbi legati al meteo che rispondono a istanze pratiche della gente di mare e di campagna, che guardava spesso a Portofino per capire il da farsi. Portofin scûo, ciêuve segûo (se c’è scuro sul monte di Portofino, piove di sicuro). Quando nėia in sce Portofin, nėia sette vòtte ciú un spruìn (quando nevica su Portofino, nevica sette volte più una spruzzatina). Ce ne è anche uno che rivela come per i genovesi il nostro Monte rappresenti un valico, un vero e proprio confine: passòu o monte de Portofin, addio moggë che son fantin (passato il monte di Portofino, addio moglie, sono scapolo).

Esattamente 40 anni fa, nel 1984, Sagep dava alle stampe un libro strenna che rappresenta ancora oggi la summa sull’argomento: “I proverbi dei genovesi”, di Nelio e Ivana Ferrando coi disegni di Attlio Mangini. 737 citazioni (più una inserita di soppiatto dagli autori per una sorta di indovinello) o meglio, come dicono gli autori, “modi di dire scarni e puntuti che rendono la nostra prosa risentita e icastica”. Di più. La ammantano di “una sorta di rassegnato cinismo; del resto, anche l’umorismo genovese è nero o desolato. Non per nulla i clowns sono nati da noi”.

