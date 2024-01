Albenga. L’Inter Club Albenga “Piero Massimiani” non solo pensa alle partite e al campionato, ma mette in pratica una bella iniziativa di solidarietà sportiva e sociale.

Come ogni anno, con i fondi avanzati dal bilancio, il Club Inter ha donato una somma all’Associazione A.D.S.O, associazione che porta avanti sul territorio di Albenga un progetto per una vita futura e indipendente dei ragazzi down.

