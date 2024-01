A causa di un movimento franoso è stata chiusa la Strada provinciale 38 del comune di Pignone, nella zona nei pressi della località della Chiesetta. Sul posto sono già intervenuti i tecnici del settore strade della Provincia della Spezia per la messa in sicurezza del percorso. Nelle prossime ore saranno attuati gli interventi necessari per la valutazione del problema e programmati quelli per la riapertura dell’arteria.

L’articolo Movimento franoso, chiusa la Sp 38 a Pignone proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com