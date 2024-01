Notte di piogge su Genova e provincia, frane su tutto il territorio: le strade chiuse

Genova. Nottata di pioggia e maltempo in Liguria, dove venerdì 5 gennaio è scattata l’allerta gialla per il solo Levante con conclusione fissata alle 8 dell’Epifania.

Le piogge sono cadute su Genova e provincia dalle prime ore della mattinata di venerdì, e hanno continuato a scendere sino a notte inoltrata, accompagnate da forti venti e da un calo delle temperature. Conseguenza diretta, numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti, smottamenti e frane. Una in particolare, finita sulla strada, ha portato alla chiusura di un tratto della SP 4 in località Santa Marta, tra Pontedecimo e Ceranesi, all’altezza del ponte ferroviario.

