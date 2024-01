Padre Ameglio nominato commissario del Nord Italia per la Terra Santa

Padre Gianluigi Ameglio, superiore della fraternità dei frati minori francescani di Gaggiola, alla Spezia, è stato nominato nuovo commissario delle comunità di tutto il Nord Italia per la Terra Santa. Padre Gianluigi, tra i suoi tanti impegni, dovrà coordinare le attività della “Provincia di Sant’Antonio”, per promuovere appunto nel Nord Italia la presenza e il ruolo dei francescani nella terra di Gesù. In particolare, saranno organizzate in vari luoghi Giornate per la Terra Santa e, in questo 2024, la promozione della mostra realizzata a ricordo degli ottocento anni di presenza francescana. La nomina è avvenuta anche sulla base dell’esperienza missionaria e di testimonianza sociale che la fraternità di Gaggiola porta avanti da tempo nel corso dell’anno.

