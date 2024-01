Recco: collettiva artisti recchesi, un’esplosione di colori in libertà

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La città di Recco si prepara ad accogliere la 27ma edizione della collettiva artisti recchesi “Colori in libertà”. L’esposizione, in programma dal 9 al 19 gennaio 2024 presso la Sala Polivalente “Franco Lavoratori”, vedrà la partecipazione di numerosi artisti locali, tra cui Melissa Albino, Pietro Bisso, Rita Bozzo, Fabio Capulli, Stefania Capulli, Marina Castagnola, Liliana Copelli, Federico Conti, Matteo Del Bene, Donata Logoluso, Rossella Mantero, Laura Masiero, Andreina Mezzano, Graziella Mezzano, Gesy Passalacqua, Fabrizio Piombo, Angela Prato, Josephine Rivara, Martina Rizzelli, Luigi Trofa, Maila Veralli e Silvana Vincenzoni. Un particolare tributo sarà reso a Livio Talamazzi, con l’Angolo dell’Arte che ospiterà le opere in suo ricordo.

L’inaugurazione dell’esposizione è in programma alle ore 18 di martedì 9 gennaio; la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18. L’organizzazione è della Pro Loco in collaborazione con il Comune di Recco

Entusiasta dell’iniziativa il sindaco Carlo Gandolfo: “Recco continua a dimostrare il suo impegno nel valorizzare e celebrare l’arte e la creatività locali. Questa mostra non solo è un’opportunità per gli artisti, di esporre le loro opere, ma è anche un’occasione per i visitatori di apprezzare i lavori e di scoprire nuovi talenti. Esposizioni d’arte collettive come ‘Colori in libertà’ possono anche aiutare a costruire un senso di comunità e appartenenza tra gli artisti partecipanti, promuovendo la partecipazione e il dialogo tra gli artisti stessi e i residenti”.

» leggi tutto su www.levantenews.it