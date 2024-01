‘Santa’: la Befana dell’Argus e della Croce Verde viene dal mare (2)

“La Befana viene dal mare”: successo per l’iniziativa della Canottieri Argus e per la Croce Verde di Santa Margherita Ligure, con la collaborazione della Pro Loco. Alle 10.30 di sabato 6 gennaio almeno 300 persone, perlopiù famiglie con bambini piccoli, hanno affollato la zona compresa tra l’imbarcadero e il Villaggio di Babbo Natale per ricevere i doni di ben due befane: una è arrivata a bordo del catamarano dell’Argus, l’altra era seduta sul posto del timoniere di una imbarcazione quattro con, sempre dell’Argus. Un’ambulanza e un’auto della Croce Verde hanno completato il dispiegamento di mezzi, mentre altri equipaggi con diversi singoli, quattro e doppi della società sportiva si esibivano in scatti e volate nello specchio d’acqua antistante. Le due befane una volta scese a terra hanno distribuito ai numerosi bambini presenti calze piene di dolciumi; cioccolatini e caramelle sfusi; veri palloni per giocare a calcio e pallavolo. La festa è finita alle 11.30. A quel punto nella sede a mare i giovani atleti dell’Argus hanno ricevuto la loro calza personale piena di dolciumi.

