Serie D, Albenga. Il saluto di Francesco Cocito: “Grazie ingauni, vado via ma non è successo niente”

Albenga. Da qualche giorno è ormai nota la separazione tra la società ingauna e Francesco Cocito.

Il direttore sportivo smentisce che ci siano state divergenze con i vertici societari: “Mi sono dimesso per motivi personali senza nessuna remora. Nelle ultime settimane non è successo niente e la separazione con Ferrante non ha inciso nella decisione. Abbiamo lavorato insieme ma svolgevamo due ruoli diversi. Così come l’assegnazione di direttore dell’area tecnica a Virdis, con il quale ho un buon rapporto”.

