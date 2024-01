Un grande successo la presentazione del libro “Dopo Coppi” di Carlo Delfino a Varazze

Varazze. Alle ore 16:30 di venerdì 5 gennaio 2024 a Varazze, nella Biblioteca civica Comunale, con la presentazione dell’ultimo libro di Carlo Delfino, “Dopo Coppi. La strana crisi del ciclismo italiano negli anni del boom economico”, un “diario di bordo” pubblicato il 20 maggio 2023, sul ciclismo successivo alla scomparsa del Campionissimo, edito da Alba Edizioni, ha preso il via la rassegna 2024 di “Parliamone in Biblioteca”, un evento voluto, organizzato e presentato dall’Assessore alla Cultura della città, Mariangela Calcagno.

Un grande successo per gli organizzatori, per il moderatore Renato Bellia e per Giuseppe Perletto, ex ciclista professionista, che ha dialogato con Carlo Delfino, il medico di Varazze “affetto” da forte passione ciclistica, soprattutto vista con occhi rivolti al passato della storia delle due ruote, attivo pedalatore e animatore costante di iniziative che lo vedono, con altri appassionati del genere, rivestire antichi panni e pedalare su anziane fuoriserie.

