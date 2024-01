Università, nel 2023 assegnate 3.620 borse di studio. Finanziate nuove residenze a Genova e La Spezia

Genova. Sono 3.620 le borse di studio universitarie assegnate da Aliseo per l’anno accademico 2023/2024 a seguito del bando di concorso pubblicato a giugno scorso, pari al 100% degli aventi diritto. Da anni la Liguria riconosce le borse di studio a tutti gli studenti che ne fanno richiesta e che ne hanno i titoli. L’impegno economico è di oltre 13 milioni di euro, risorse che derivano dal Fondo Integrativo Statale, dal PNRR e dalla tassa regionale per il diritto allo studio).

“Lavoriamo per sostenere lo strumento delle borse di studio che consente l’accesso all’offerta formativa per dare a tutti gli studenti la possibilità di valorizzare i propri talenti e garantirsi un futuro lavorativo importante – spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore a Scuola e Università Simona Ferro – Le borse di studio permettono agli studenti di accedere ad un’istruzione di qualità e sono un incentivo per gli studenti meritevoli a dare il massimo nelle loro attività, ricompensando il loro l’impegno. È fondamentale che le istituzioni continuino a investire in borse di studio per garantire un futuro migliore a tutti i loro cittadini. Proprio per questo, stiamo anche puntando, grazie a nuovi contributi, sull’incremento dei posti letto a favore degli studenti. Questi risultati sono possibili grazie al lavoro coordinato di tutti i soggetti interessati: oltre a Regione Liguria, l’Università per la qualità dell’offerta formativa e Aliseo, agenzia regionale per gli studenti, per l’impegno costante che proseguirà anche sotto la direzione del nuovo direttore generale Michele Scarrone”.

