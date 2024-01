Ventisei defibrillatori tra scuole e borghi, a Tive6 il Premio diocesano della bontà

Dopo attenta valutazione delle candidature pervenute, il comitato diocesano ha assegnato il premio “Monsignor Siro Silvestri”, conosciuto anche come “Premio diocesano della bontà”, all’associazione Tive6 #semprepresenteconunsorriso.

Nata nel 2017 nel ricordo del giovane Matteo Tivegna, prematuramente scomparso all’inizio di quell’anno, l’associazione, grazie ad un impegno volontario a tutto campo nella raccolta di fondi, ha donato sinora ben ventisei defibrillatori, cui si sono aggiunti altri presidi medici e di salva vita. Dei defibrillatori, apparecchi fondamentali per salvare la vita delle persone colpite da attacchi cardiaci gravi ed improvvisi, ben quindici sono stati installati presso altrettante scuole del territorio, dell’infanzia, primarie e secondarie; gli altri undici sono stati collocati presso vari borghi e frazioni dello Spezzino, da Bocca di Magra a Solaro di Lerici, da Rocchetta Vara alla Foce a Sarbia. A questa vasta mobilitazione hanno collaborato strutture comunitarie, enti locali, associazioni e singoli. Tive6 ha anche donato ai pronto soccorso ospedalieri di Spezia e di Sarzana due visualizzatori per vene a raggi infrarossi, e, al reparto di Pediatria del capoluogo, un infrascanner a raggi infrarossi (che consente di individuare ematomi cerebrali) e una centralina di monitoraggio delle funzioni vitali per i bambini ricoverati.

