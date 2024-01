Affollamento al pronto soccorso, Nurisnd: “Grave errore non coinvolgere gli infermieri nella ricerca di soluzioni”

“Quello che è successo nei giorni scorsi a causa del sovraffollamento nei pronto soccorso di La Spezia e Sarzana, ovvero creare posti letto di medicina all’interno di altri reparti, benché possa sembrare una soluzione per garantire la continuità delle cure, è in realtà la spia di una insufficienza organizzativa e gestionale del sistema di cui è colpevole la direzione aziendale.

Per Nursind, è inaccettabile che i pazienti vengano ricoverati in reparti non specifici per la loro patologia l’azienda utilizza gli infermieri per lavorare in setting diversi da quelli in cui normalmente prestano servizio senza tenere minimamente conto delle competenze professionali per poter affrontare tutte le situazioni cliniche che si possono presentare. È quello che si sta verificando nelle aree chirurgiche degli ospedali spezzini, nella multispecialistica chirurgica di Sarzana (che ha sospeso la sua attività chirurgica ed è diventata area medica) nella ginecologia e chirurgia di la spezia, reparti che accoglieranno pazienti di medicina per almeno il 90%dei posti letto con gli infermieri finora specializzati nel l’assistenza a pazienti sottoposti a interventi chirurgici. Gli infermieri di queste realtà hanno acquisito inequivocabili competenze tecniche, di gestione delle terapie e organizzative in rapporto al reparto in cui lavorano stabilmente ed ora sono chiamati a tirare fuori dal cappello in modo urgente, nuove competenze per l’efficienza organizzativa dell’azienda.

E allora corre l’obbligo di denunciare le ricadute sulla sicurezza e qualità che comporta questa scelta perché restituisce un’assistenza burocratizzata in cui la persona non è persona ma corpo biologico/patologia e l’assistenza infermieristica è resa esclusivamente espressione di compiti da seguire in base ai bisogni di cura trascurando le competenze e l’autonoma senza giudicare o indirizzare in alcun modo la domanda di assistenza che proviene dal paziente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com