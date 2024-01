Alassio: Simone Rosalba vince l’ottava edizione di “Footgolf in spiaggia”

Alassio. Bravo con le mani vincendo trofei e campionati di volley, altrettanto con i piedi. Simone Rosalba, 47 anni, originario di Paola, ex campione di pallavolo, ha vinto l’ottava edizione di “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” sul litorale di Alassio. Nominato Cavaliere della Repubblica nel 2000 Simone Rosalba è arrivato nella città della Baia del Sole con un obiettivo importante: “La sfida non era contro gli avversari, soprattutto le vecchie glorie del calcio e del ciclismo, ma contro il cancro. Abbiamo vinto tutto in una bella giornata di sport, ma appunto di solidarietà”.

Simone Rosalba aveva già vinto la prima edizione del Footgolf in tour a Brancaleone (Reggio Calbaria).

