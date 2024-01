Il 2024 inizia male per il Sestri Levante che in casa (si gioca al Piola di Vercelli) cade 0-2 contro il Pontedera restando a 18 punti in classifica.

I padroni di casa, rispetto alle gare precedenti, hanno avuto poche occasioni per impensierire la formazione toscana anche se il primo tempo si è concluso sullo 0-0.

