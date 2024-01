Camogli: visita e omaggio del vescovo di Tarragona a San Prospero

Venerdì 12 gennaio, a Camogli, prima visita ufficiale di Joan Planella i Barnosell, vescovo di Tarragona: un autentico evento.

Prospero fu vescovo di Tarragona in Spagna. Nel lontano 409 decise di far visita al Papa e iniziò il suo lento e pericoloso viaggio a piedi verso Roma. A Camogli, percorse la via Romana, giunto nella località che oggi porta il suo nome e dove esiste il monastero a lui dedicato, si sedette per riposare e non si risvegliò più. La leggenda narra che le campane delle chiese del circondario si misero misteriosamente a suonare. La leggenda riporta anche che le parrocchie si contesero il corpo del vescovo spagnolo e la decisione a chi spettava custodire le spoglie fu affidata ad un asino sul cui corpo fu legata la salma. L’animale si avviò verso la chiesa di Camogli.

