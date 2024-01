Donne e lavoro, le soluzioni esistono. Incontro in Provincia

Il 9 gennaio 2024, nella sala consiliare della provincia di La Spezia, in via Veneto 2, avrà luogo l’incontro :”Donne e lavoro. Le soluzioni esistono”. Interverranno Laura Amoretti, consigliera di parità Regione Liguria, la scrittrice Irene Renei, e Francesca Di Malta, imprenditrice. Focus dell’incontro sarà mettere in luce criticità e allo stesso tempo chiavi di lettura nuove, che mettano la donna in condizione di conciliare la propria realizzazione personale con il ruolo di cura dei figli che da sempre le viene appoggiato sulle spalle.

Cosa possiamo fare per non rimanere schiacciate dal sistema e cosa inderogabilmente la politica deve muovere? “Si ringrazia la consigliera provinciale per le pari opportunità, Eliana Bacchini, per il patrocinio dell’iniziativa” si legge in una nota degli organizzatori.

