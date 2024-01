Genova. Un grosso incendio è divampato in tarda serata nella zona di San Benigno: a prendere fuoco un mezzo pesante coinvolto in un incidente stradale mentre usciva dal varco portuale di via Albertazzi.

L’allarme è scattato verso le 21.45. Il camion è andato in fiamme generando una densa colonna di fumo nero che ha invaso anche la zona di via di Francia costringendo la polizia locale a deviare il traffico su percorsi alternativi

