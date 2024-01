Il vescovo e la pace: “Consegnare ai giovani un mondo più solidale e giusto”

Com’è consuetudine, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, in occasione del Capodanno, ha presentato l’annuale messaggio del papa per la giornata mondiale della pace. La presentazione è avvenuta nel corso delle celebrazioni che il vescovo presiede, in tale circostanza, nelle due città vescovili della Spezia e di Sarzana: la Messa vigiliare del giorno di San Silvestro nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia e la Messa vespertina del primo gennaio nella basilica concattedrale di Sarzana. Il messaggio di quest’anno è stato dedicato dal papa al tema “Intelligenza artificiale e pace”. Rimandando autorità e fedeli ad una lettura completa del documento pontificio, monsignor Palletti ne ha sottolineato gli aspetti salienti, articolati in sette punti: l’uomo è fatto ad immagine e somiglianza del suo Creatore; la dignità della persona umana e la casa comune del creato rappresentano priorità per tutti; esiste una dignità intrinseca di ogni persona umana, cui si legano fraternità e responsabilità; l’intelligenza artificiale, alla luce di quanto prima indicato, va dunque posta al servizio dell’uomo, e non in competizione con l’uomo; la tentazione dell’onnipotenza è sì sempre presente nella condizione umana, ma essa va ricondotta invece al senso autentico della realtà e del suo limite; l’unicità della persona umana non va mai sottovalutata, e da essa deriva il doveroso rispetto della dignità dei lavoratori. Da ultimo, il papa osserva come si debba “evitare che il cuore dell’uomo diventi esso stesso artificiale”. In tale contesto, come afferma Francesco, “l’educazione all’uso di forme di intelligenza artificiale deve mirare soprattutto a promuovere il pensiero critico … Tutti gli utenti …, ma soprattutto i giovani, sviluppino quindi una capacità di discernimento nell’uso di dati e contenuti raccolti sul web o prodotti da sistemi di intelligenza artificiale”. L’obiettivo, ha concluso il vescovo, non può che essere “consegnare alle generazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico”.

