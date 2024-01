“La pasticceria Gemmi è la Via Francigena del ventesimo secolo”

“Sono una persona semplice che ha sempre lavorato, amo Sarzana e sono esageratamente attaccata a questa città e spesso divento anche antipatica perché sono rigorosa e voglio che metta in campo tutte le sue potenzialità per muoversi in una dimensione molto più ambiziosa”. Così Fiammetta Gemmi che ieri sera al Loggiato ha festeggiato i novant’anni di attività della pasticceria rilevata dal padre Silvano nel gennaio 1934. Una sentita dichiarazione d’amore per la città la sua in una serata in cui è stata invece Sarzana a rendere omaggio alla famiglia che le ha dato un punto di riferimento per la gola, l’ospitalità e la cultura.

Il sindaco Cristina Ponzanelli consegnando la pergamena che celebra “L’incessante lavoro svolto con amore e passione”, ha sottolineato: “Novant’anni sono un tempo molto lungo in cui in una città qualcuno lascia il segno. Silvano ha acceso la scintilla e Fiammetta l’ha raccolta e portata avanti. Tutti noi vi dobbiamo qualcosa perché Sarzana non può davvero fare a meno di Gemmi”.

