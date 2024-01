L’anno che si è appena concluso ha segnato un ulteriore evento importante per l’associazionismo del volontariato femminile della San Vincenzo de’ Paoli. La spezzina Anna Iavazzo è stata infatti eletta presidente regionale della Liguria. Si tratta di un riconoscimento importante, che sottolinea ancora una volta il ruolo del volontariato vincenziano spezzino, la cui rappresentante Gabriella Raschi ha ricoperto l’incarico prestigioso di presidente nazionale. Anna Iavazzo è da diverso tempo presidente dell’associazione “Colazioni con il sorriso”, che ogni giorno, presso l’oratorio salesiano di via Roma, distribuisce colazioni gratuite e altri servizi per le persone senza fissa dimora. Per questa sua opera, l’associazione aveva ottenuto il “premio diocesano della bontà” 2018.

L'articolo La spezzina Anna Iavazzo presidente regionale del volontariato vincenziano proviene da Città della Spezia.

