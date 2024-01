L’inverno torna a farsi sentire in Liguria: arriva il freddo artico e torna la neve

Liguria. Da oggi e nei prossimi giorni l’inverno si farà sentire, in Liguria, in modo più deciso rispetto a quanto non abbia fatto finora. Niente a che vedere con le situazioni estreme che stanno vivendo in Paesi come Svezia, Norvegia o le nazioni sul Baltico, dove le temperature sono scese in alcuni casi intorno a 40 gradi sotto zero, ma il freddo tornerà a farsi sentire.

Nella prima settimana dopo le feste le temperature subiranno una forte flessione su molte regioni del Paese a causa dell’ingresso di alcune correnti artiche, “una circolazione ciclonica, che porterà masse d’aria progressivamente più fredde dai quadranti nordorientali”, si legge sul sito ilMeteo.it dove si parla di “una vera e proprio svolta sul fronte climatico, passando da un clima insolitamente temperato per il periodo a condizioni decisamente più invernali, con un impatto significativo soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali“.

