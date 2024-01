Lotteria Italia, a Genova vinti 140mila euro: ecco tutti i biglietti fortunati

Genova. Anche questa volta la dea fortuna non è stata particolarmente generosa con Genova e la Liguria. La Lotteria Italia 2023 non ha visto grandi premi: nella nostra regione, in base ai numeri estratti come da tradizione nella sera dell’epifania, sono stati vinti solo tagliandi da 20mila euro ciascuno.

Non pochissimi, va detto: a Genova sono stati venduti biglietti vincenti per 140mila euro complessivi tra estrazione finale ed estrazioni giornaliere, tutti a Genova città tranne un biglietto vinto a Cicagna, in Val Fontanabuona.

» leggi tutto su www.genova24.it