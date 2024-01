Nonostante i 163.500 biglietti venduti (in aumento rispetto allo scorso anno) la Liguria non è stata troppo fortunata nell’estrazione dei premi della Lotteria Italia che ieri sera hanno portato il primo premio da 5 milioni a Milano (serie F numero 306831). Sono andati in provincia di Salerno i 2,5 milioni del secondo premio (serie M numero 382938) e ad Albuzzano di Pavia i due milioni del terzo (serie I numero 191375). E’ stato invece venduto a Roncadelle nel Bresciano il biglietto da 1,5 milioni (serie C numero 410438) mentre il quinto da un milione (serie N numero 454262) è andato in provincia di Rimini.

Nella nostra regione, che nel 2011 aveva festeggiato i 5 milioni a Genova e nel 2008 i 500mila euro del tagliando venduto all’Autogrill di Melara, non sono arrivati quest’anno nemmeno premi di seconda categoria. In Liguria la Lotteria ha portato in tutto centomila euro con cinque premi di terza categoria da ventimila euro ciascuno venduti a Genova e Savona. A bocca asciutta lo Spezzino dove i tagliandi staccati sono stati circa 23mila con un incremento del 25,6% rispetto all’anno scorso.

L’articolo Lotteria Italia: in Liguria solo premi di terza categoria, nello Spezzino non sono bastati i 23mila biglietti venduti proviene da Città della Spezia.

