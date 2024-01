Arenzano. Un lupo è stato investito da una macchina sulla statale Aurelia, tra Arenzano e Cogoleto, in fondo alla salita della Colletta vicino al campo da calcio. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato.

L’automobilista si è trovato l’animale selvatico davanti ai fari, immobile sull’asfalto, e non ha potuto fare altro che frenare. Ma non è bastato. Si è fermato per valutare la situazione, ha scattato qualche foto, e ha chiamato i soccorsi.

