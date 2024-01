Ottimi riscontri nel cross per Atletica Arcobaleno Savona e Centro Atletica Celle Ligure

Venaria Reale. Battesimo del 2024 per alcuni portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona, impegnati nella 13ª edizione del Cross Reale, svoltosi a Venaria Reale, in provincia di Torino.

Asia Zucchino ha conquistato il bronzo nella gara riservata alle Allieve, coprendo i 4 chilometri del percorso in 17’14”. Molto positiva anche la prova di Gabriele Di Vita, all’esordio tra gli Junior e schierato sui 6 chilometri. Gara chiusa in 21’10”, ottavo posto nella classifica assoluta e terzo posto nell’ambito della graduatoria di categoria. Buon esordio in Arcobaleno per il neo junior Fabio Terrano, 35° in 26’27”.

