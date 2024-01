Promozione, Celle Varazze. Monteforte vince ma avverte: “Abbiamo l’obbligo di fare meglio”

Finale Ligure. “Il risultato è importante però dobbiamo migliorare”. Mister Monteforte dopo il rocambolesco 3-2 al Finale, sottolineando comunque il cuore della squadra, ha analizzato alcuni momenti di blackout che ultimamente accompagnano le partite delle civette: “Non possiamo rischiare di buttare via una partita che stavamo gestendo bene. Siamo passati in vantaggio nel momento in cui loro stavano dando pressione alla palla. Poi abbiamo preso due gol che non dobbiamo prendere. Dobbiamo giocare un calcio più di qualità. Non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale. Ci vuole personalità per fare in partita quello che facciamo in allenamento. Questa è una mia responsabilità e devo far migliorare la squadra perché abbiamo l’obbligo di fare meglio“.

Sulla corsa al primo posto, quindi, spiega: “Fino ad adesso non abbiamo fatto vedere quell’autorevolezza che ci vuole per fare cose molto importanti. Sicuramente siamo una squadra che lavora tanto durante la settimana e ha delle possibilità. Dobbiamo diminuire gli errori e far vedere una continuità non solo a livello di risultati“.

