Nel tardo pomeriggio a Rapallo benedizione da parte di don Jacopo De Vecchi e scoprimento della targa con cui la città ha intitolato un vialetto adiacente allo stadio a Luca Vialli. Tantissime bandiere della Samp, un corteo, e tanto entusiasmo per il campione che con il “gemello” Mangini fece grande la squadra e fese sognare i suoi tifosi. L’intitolazione della via è nata da un’idea di Salvatore Alongi, già vicesindaco di Rapallo, e Vittorio Pellerano, come Alongi consigliere comunale.

