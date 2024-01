Recco: in trecento alla tombolata della Croce Verde

Si è svolta ieri sera la tradizionale Tombolata della Croce Verde cui hanno partecipato circa trecento persone. Due tombole per i grandi e una tombola per i più piccoli. Una sera di allegria che ha anche visto arrivare la Befana, che ha dispensato caramelle e regali ai bambini presenti. L’ultimo appuntamento delle feste del 2023 e per la Croce Verde il primo evento del 2024, anno del Centenario. Il prossimo 3 settembre infatti la pubblica assistenza recchese compie cent’anni di vita, in contemporanea con il bicentenario dell’incoronazione di Nostra Signora del Suffragio, patrona di Recco.

