Recco: Stefano Picasso, primo ligure alla Parigi-Dakar

Stefano Picasso, ingegnere recchese con la passione delle auto, è il primo ligure a partecipare alla Parigi-Dakar e lo fa con una vettura, la “Picasso 660 Lms” da lui progettata e costruita. Lui stesso dice: “La mia ambizione è quella di progettare, costruire e pilotare le mie auto”. La sua famiglia, il papà Antonio inventò il prosciutto fatto col pollo da esportare nei paesi arabi, appartiene allo stesso ceppo di Pablo Picasso e non vi è dubbio che in Stefano esista il genio che ha reso celebre il pittore. Alcuni anni fa ha fondato in Svizzera il marchio Picasso Automotive, che ha attirato subito l’interesse della stampa internazionale. La vettura è frutto anche dell’esperienza che l’ingegnere ha accumulato pilotando nel deserto, in vista del progetto della “Picasso 660 Lms”.

